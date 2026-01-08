Интензивните снеговалежи и заледяванията причиниха сериозни затруднения за пътниците в Северозападна Европа. Около хиляда души бяха принудени да прекарат нощта срещу сряда на летището „Схипхол” в Амстердам.

Бурята „Горети” тръгна от атлантическото крайбрежие, което доведе до допълнително отменени полети, задръствания и прекъсвания на транспорта след дни на закъснения.