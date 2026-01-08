Последните събития, в сърцето на които са САЩ, събудиха опасения за преструктуриране на световния ред. Какво следва след явното желание на Тръмп да получи жизненоважни ресурси на Венецуела и територията на Гренландия? На този и още въпроси отговарят бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев и бившият министър на отбраната Красимир Каракачанов в предаването „Челюсти”.

Според Керемедчиев режимът на Николас Мадуро не може да бъде определен като демократичен. „Това не е демократично избран президент – нито Европейският парламент, нито САЩ признаха последните избори“, подчерта той. По думите му не може да се прави паралел с Украйна, а по-скоро с Либия, Сирия и Ирак – държави, в които смяната на властта доведе до дългосрочна нестабилност.

Керемедчиев отбеляза, че Венецуела е изключително богата на ресурси, но населението живее в крайна бедност, докато управляващият елит се е облагодетелствал. Той посочи, че Швейцария е замразила около 10 млрд. долара активи, свързани с Мадуро. „Премахнаха президента, но оставиха цялата държавна структура. Това е марионетно правителство“, коментира още той и добави, че страната е разкъсвана от „микс от интереси на наркокартели, петролни групировки и паравоенни формирования“.

„Демократична международна общност на практика няма“, заяви Каракачанов и определи операцията срещу Венецуела като „тотално безобразие от гледна точка на международното право“. Според него в световната история няма пример, при който външна сила да е завзела ресурси на държава и местното население да е започнало да живее по-добре. „Тръмп е откровен до циничност – той не говори за демокрация, а директно за петрол и интереси“, каза бившият министър на отбраната. По думите му американският президент е осъзнал, че САЩ не могат да бъдат едноличен господар на света и търсят ново разпределение на сферите на влияние.

Друга тема от широк международен интерес е Гренландия. Керемедчиев защити идеята бъдещето на острова да бъде решено чрез референдум. Каракачанов обаче подчерта, че за САЩ Гренландия е стратегически ключова – заради военните бази, северния морски маршрут и природните ресурси – и прогнозира, че Вашингтон ще търси сделка, а не военен сценарий.

И двамата анализатори се обединиха около тезата, че Европа остава встрани от големите геополитически решения. „Европейският съюз е импотентен и неспособен да защити дори интересите на собствените си членове“, заключи Каракачанов.

Редактор: Ралица Атанасова