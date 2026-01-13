Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме в четвъртък във Вашингтон венецуелския опозиционен лидер и носител на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо. Двамата са намекнали, че тя иска да сподели с американския държавен глава високото отличие.

До момента Мачадо оставаше извън официалните планове на САЩ за новото ръководство на Венецуела след отстраняването на Николас Мадуро в първите дни на годината.

Папа Лъв XIV се срещна с Мария Корина Мачадо

