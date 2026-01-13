Снимка: Getty Images
Тръмп наложи 25% мита върху стоки от страни, които имат търговски връзки с Иран
Венецуелски журналист: Арестът на Мадуро не е инвазия, а военна операция срещу нелегитимен режим
“Който се осмели да ни застраши, ще събуди спящия ягуар“: Кой е колумбийският президент Густаво Петро, опълчил се на Тръмп
Агенти на миграционните служби откриха стрелба и раниха двама души в Портланд
САЩ, Венецуела, Гренландия: Идва ли нов световен ред
САЩ се оттеглят от 66 международни организации
Двамата са намекнали, че венецуелският опозиционен лидери иска да сподели с американския президент присъдената ѝ наскоро Нобелова награда за мир
Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме в четвъртък във Вашингтон венецуелския опозиционен лидер и носител на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо. Двамата са намекнали, че тя иска да сподели с американския държавен глава високото отличие.
До момента Мачадо оставаше извън официалните планове на САЩ за новото ръководство на Венецуела след отстраняването на Николас Мадуро в първите дни на годината.
Папа Лъв XIV се срещна с Мария Корина МачадоРедактор: Ралица Атанасова
