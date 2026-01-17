Снимка: iStock
Феновете ги разменят и търгуват с тях по целия свят
Полицията в Ню Йорк показа записи от въоръжен грабеж на карти за Покемон. Двама мъже с пистолети влизат в кафене, когато там има проява за украсяване на картите с поне 40 участници. „Обичаме Покемон, но за никоя карта не си струва да се губи човешки живот”, се казва в изявление на собственика на кафенето.
СЛЕД 26 ГОДИНИ: Излъчиха последния епизод на "Покемон"
Смята се, че извършителите са отнесли карти на стойност над 100 000 долара. Картите се използват за настолна игра. Покемон феновете ги разменят и търгуват с тях по целия свят.Редактор: Ивайла Маринова
