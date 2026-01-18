Американският Пентагон е наредил на около 1500 войници в активна служба да се подготвят за евентуално разполагане в щата Минесота, предаде "Ройтерс", като цитира статия във в. "Вашингтон пост", позоваваща се на представители на американското министерство на отбраната.

Армията е разпоредила на подразделенията да се подготвят за разполагане в случай, че насилието в щата ескалира, се казва в статията.

Американски съд ограничи действията на имиграционните агенти в Минесота

По-рано американският президент Доналд Тръмп заплаши да приложи Закона срещу бунтовете, ако властите в щата не попречат на протестиращите да атакуват имиграционните служители.

"Ако корумпираните политици от Минесота не спазват закона и не спрат професионалните агитатори и бунтовници да атакуват патриотите от I.C.E., които само се опитват да си вършат работата, ще приложа Закона срещу бунтовете", написа Тръмп в четвъртък, в публикация в своята социална мрежа "Трут соушъл".

Засега няма коментар от Пентагона или Белия дом.

