7-метрова скулптура с името „Мънки Рок“ привлече вниманието на централната алея в Давос, където за първи път произведение на монументалното изкуство заема ключово място по време на Световния икономически форум. Инсталацията е посветена на диалога между човечеството и природата.

До 24 януари сцената до „Мънки Рок“ ще бъде домакин на дискусии, пърформанси и прожекции, които обединяват наука, изкуство и активизъм. Инициативата идва на фона на тревожни данни за загубата на биоразнообразие и цели да насърчи открит разговор за климата и природата.

The moment the monkey took the stage 🐒



MonkeyRock is officially unveiled at Climate Hub Davos — turning curiosity into conversations, and conversations into commitments for a special tribute to Dr. Jane Goodall.



Co-created by Climate Basecamp & Atelier van Lieshout

Unveilied… pic.twitter.com/c3d3LAQCLP — Arctic Basecamp (@ArcticBasecamp) January 19, 2026

