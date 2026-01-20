Турските власти започнаха наказателна процедура срещу 10 опозиционни депутати, включително лидера на основната опозиционна Републиканска народна партия (РНП) Йозгюр Йозел.

Исканията за сваляне на депутатските имунитети са подадени от Президентството и вече са изпратени в парламентарна комисия. Те са насочени към депутати от четири опозиционни партии. Освен Йозел, искането засяга още съпартийците му Али Махир Башарир и Йозгюр Карабат, заместник-председателя на партията İYİ (Добро) Турхан Чомез, депутати от прокюрдската Партия за народно равенство и демокрация (DEM) Везир Джошкун Парлак и Йозгюл Саки и Ахмет Шик от Работническата партия на Турция (TİP).

Турската прокуратура започна ново разследване срещу лидера на опозицията за изказвания срещу Ердоган

Йозел е изправен пред четири отделни искания за сваляне на имунитета, а Тюрккан - пред две.

Съгласно турската Конституция, депутатите са защитени от съдебно преследване, докато са на поста си, освен ако парламентът не одобри сваляне на имунитета им - процедура, която според опозицията, все по-често се използва срещу критиците на правителството.

Подобни искания са подавани многократно през последните години. Парламентът е одобрил някои от тях, проправяйки път за съдебни преследвания. Депутати от прокюрдски партии често са "мишена" на подобни случаи, а някои от тях бяха хвърлени в затвора или отстранени от длъжност.

Общо 11 кмета от опозицията в Турция вече са в ареста

Репресиите срещу РНП рязко се увеличиха след убедителната победа на партията на местните избори през март 2024 г. Тогава тя отново спечели Истанбул, Анкара и други големи градове и получи подкрепата в най-големия дял от националния вот за първи път от десетилетия насам.

16-има кметове от PНП в момента са в затвора, включително и този на Истанбул Екрем Имамоглу.

