Народните представители са от четири партии
Турските власти започнаха наказателна процедура срещу 10 опозиционни депутати, включително лидера на основната опозиционна Републиканска народна партия (РНП) Йозгюр Йозел.
Исканията за сваляне на депутатските имунитети са подадени от Президентството и вече са изпратени в парламентарна комисия. Те са насочени към депутати от четири опозиционни партии. Освен Йозел, искането засяга още съпартийците му Али Махир Башарир и Йозгюр Карабат, заместник-председателя на партията İYİ (Добро) Турхан Чомез, депутати от прокюрдската Партия за народно равенство и демокрация (DEM) Везир Джошкун Парлак и Йозгюл Саки и Ахмет Шик от Работническата партия на Турция (TİP).
Йозел е изправен пред четири отделни искания за сваляне на имунитета, а Тюрккан - пред две.
Съгласно турската Конституция, депутатите са защитени от съдебно преследване, докато са на поста си, освен ако парламентът не одобри сваляне на имунитета им - процедура, която според опозицията, все по-често се използва срещу критиците на правителството.
Подобни искания са подавани многократно през последните години. Парламентът е одобрил някои от тях, проправяйки път за съдебни преследвания. Депутати от прокюрдски партии често са "мишена" на подобни случаи, а някои от тях бяха хвърлени в затвора или отстранени от длъжност.
Репресиите срещу РНП рязко се увеличиха след убедителната победа на партията на местните избори през март 2024 г. Тогава тя отново спечели Истанбул, Анкара и други големи градове и получи подкрепата в най-големия дял от националния вот за първи път от десетилетия насам.
16-има кметове от PНП в момента са в затвора, включително и този на Истанбул Екрем Имамоглу.Редактор: Цветина Петкова
