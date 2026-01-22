Представиха нова Барби с аутизъм като най-новото попълнение на своята линия кукли, посветена на разнообразието, съобщи CBS News. Колекцията включва още Барби със синдром на Даун, незряща Барби, Барби и Кен с витилиго, както и други модели, създадени с цел модерните кукли да бъдат по-приобщаващи.

Компанията производител съобщи, че е разработвала куклата повече от 18 месеца в партньорство с Autistic Self Advocacy Network – неправителствена организация, която защитава правата на хората с аутизъм и работи за по-добро медийно представяне на техните истории. Целта била да се създаде Барби, която отразява някои от начините, по които хората с аутизъм възприемат и обработват заобикалящия ги свят.

"Разработването на куклата било предизвикателство, защото аутизмът обхваща широк спектър от поведенчески особености и трудности, които варират значително по степен, а много от чертите не са видими на пръв поглед", обясни Ноор Перевез, мениджър „Ангажираност на общността“ в Autistic Self Advocacy Network, който работи върху прототипа на куклата.

Очите на новата Барби са леко отклонени настрани, за да представят начина, по който някои хора с аутизъм понякога избягват директен зрителен контакт. Куклата също така има подвижни лактите и китките, за да се отразят жестовете като размахване с ръце или други движения, които някои хора с аутизъм използват за обработка на сетивна информация или за изразяване на вълнение.

Екипът обсъждал продължително и какво облекло да носи куклата – тясно или свободно. Някои хора с аутизъм предпочитат свободни дрехи заради чувствителността на кожата към шевовете, докато други носят по-прилепнали дрехи, за да усещат по-добре тялото си. В крайна сметка е избрана рокля с А-линия, къси ръкави и свободна пола, която намалява контактa на плат с кожата. Куклата е с равни обувки, за да е по-стабилна и да се движи по-лесно.

Всяка Барби идва с розов „fidget spinner“ за пръсти, шумопотискащи слушалки и розов таблет, вдъхновен от устройствата, които някои хора с аутизъм използват за комуникация, когато имат затруднения в говоренето.

Създаването на Барби с аутизъм дало възможност на компанията производител да представи кукла с черти, вдъхновени от служители на компанията в Индия, и с елементи от визуални дъски (mood boards), отразяващи разнообразие от индийски женски образи. Това било важно, за да се представи част от общността на хората с аутизъм.

Първата кукла Барби със синдром на Даун бе представена през 2023 г., а миналото лято беше пусната Барби, представяща човек с диабет тип 1. Линията Fashionistas включва също Барби и Кен с протеза на крака и Барби със слухов апарат.

Снимка: iStock

„Барби винаги се е стремяла да отразява света, който децата виждат, и възможностите, които си представят, и сме горди да представим първата ни Барби с аутизъм като част от тази работа,“ заяви Джейми Сийгълман, глобален директор „Кукли“ в компанията, създала най-известната кукла в света.

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) миналата година приблизителната честота на аутизъм сред 8-годишните деца в САЩ е 1 на 31. Данните показват, че афроамериканците, хиспаноезичните, азиатските и островните жители на Тихия океан са по-склонни да получат диагноза, а аутизмът се диагностицира над три пъти по-често при момчетата, отколкото при момичетата.

Редактор: Ралица Атанасова