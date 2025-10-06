-
Тя има шест спални, кино салон, заден двор в стил Малибу и гардероби, пълни с тоалети
Къщата на Барби в реални размери отвори врати в Сан Антонио, Тексас. Феновете на най-известната кукла могат да се потопят в розовия приказен свят.
Barbie пусна кукла на Винъс Уилямс (СНИМКИ)
Къщата се казва „Розовият рай на долината”. Има шест спални, кино салон, заден двор в стил Малибу и гардероби, пълни с тоалети на Барби.
ЛеБрон Джеймс стана първият мъж спортист с кукла Кен (ВИДЕО+СНИМКА)
Собствениците на къщата казват, че тя е идеална за партита и рождени дни. Дори приборите в кухнята са изцяло в розово, а във всяка стая има и прилично количество кукли Барби и Кен.Редактор: Ина Григорова
