Къщата на Барби в реални размери отвори врати в Сан Антонио, Тексас. Феновете на най-известната кукла могат да се потопят в розовия приказен свят.

Къщата се казва „Розовият рай на долината”. Има шест спални, кино салон, заден двор в стил Малибу и гардероби, пълни с тоалети на Барби.

Собствениците на къщата казват, че тя е идеална за партита и рождени дни. Дори приборите в кухнята са изцяло в розово, а във всяка стая има и прилично количество кукли Барби и Кен.

Редактор: Ина Григорова