Световният икономически форум се превръща в световен политически форум, за икономика малко се говори. През последните години икономическите послания, излизащи от форума, не са толкова полезни в световен мащаб, така че може би е добре, че отстъпват на политическите теми. Това каза икономистът и изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според него заплахите за повишение на митата са инструмент на САЩ, с който американският политически елит оказва натиск върху европейския.

Според икономистът и преподавател доц. Косьо Стойчев Доналд Тръмп „просто вдига напрежението до висока степен, постоянно говори за мита, за заплахи”. По негови думи президентът на САЩ вече започва да губи почва под краката си. „Шантажът му вече е декодиран от европейските лидери и е неуспешен. Тръмп е напът да загуби много повече, отколкото ще спечели, ако продължава да настоява да постигне своето. Има риск от глобална геополитическа и икономическа сила САЩ да се свият до регионална в Западното полукълбо”, каза още той.

Развръзката за Гренландия и Меркосур след обрата в Давос

По думите на Стойчев Тръмп е говорел неуважително на другите световни лидери, при това на такъв висок форум. Според него американският президент създава усещането, че иска да наложи свят без правила, но в същото време САЩ се чувстват некомфортно в световния ред и това се вижда.

„Това не е пътят да направят Америка велика отново. Светът е много различен. Не може с размахване на пръст да се диктуват правила на суверенни държави”, заяви още експертът.

Кръстев посочи, че американската администрация не вижда Европа като съюзник и затова не смята, че трябва да говори с необходимото уважение.

Европарламентът отнася споразумението с Меркосур до Съда на ЕС

Стойчев коментира още, Европа не е така добре адаптирана към случващото се на геополитическия терен. Според него САЩ целят с създадат дисбаланс в съюза, за да се възползват от това. Той е на мнение, че споразуменията на Европа с Меркосур и с Китай за електромобилите са били правилни, тъй като така се търсят нови пазари и решения, с които да донесе диверсификация на икономиката на Стария континент.

Кръстев е на мнение, че политическият елит в Европейския съюз не може да се справи с предизвикателствата, които новите времена представят пред тях.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова