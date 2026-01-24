Жена на 45 години е загинала при сериозен пожар, избухнал тази нощ в жилищна кооперация на кръстовището на улиците „Опълченска“ и „Пиротска“ в София. При инцидента са пострадали няколко души, сред които и деца, с тежки интоксикации от дим.

Сигналът за пожара е подаден в 2:19 часа. На място са изпратени три пожарни автомобила, една автомеханична стълба и 16 огнеборци. Поради тежката ситуация незабавно са били мобилизирани и седем линейки.

Трима непълнолетни са били хоспитализирани по спешност в УМБАЛСМ „Пирогов“ – момче на 9 години и две момичета на 2 и 11 години. Те са с тежки интоксикации.

Мъж на 47 години и жена на 71 години са транспортирани от екипите на Спешна помощ във ВМА, също с обгазявания.

По информация на СДВР, по първоначални данни пожарът е тръгнал от площадка или от апартамент, обитаван от мъж с психични проблеми, който по-късно е задържан. На място са работили екипи на Трето районно управление.

По време на медицинските действия е възникнал допълнителен инцидент – бутилка е гръмнала и е счупила стъкло на една от линейките, съобщиха от Спешна помощ.

Извършен е оглед на местопроизшествието. Предстои назначаването на експертизи.