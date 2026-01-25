Стабилно е състоянието на двете деца – на 11 и 13 години, приети в детската реанимация на „Пирогов“ след пожар в София.

Жена загина при пожар в жилищна сграда в София

Огънят избухна в нощта на петък срещу събота на втория етаж на жилищен блок в центъра на столицата.

Семейство, живеещо на седмия етаж, е направило опит да напусне сградата, но стълбището вече било силно задимено. Майката е загинала, а двете деца и още двама възрастни са хоспитализирани.

„Двете деца са настанени в детска реанимация на „Пирогов“. Състоянието им е стабилно и продължават активни диагностични и терапевтични мероприятия, които да го стабилизират. Можем да кажем, че има място за оптимизъм“, заяви началникът на Клиниката по неврохирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ проф. Никола Габровски.