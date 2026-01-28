-
Обявиха извънредно положение на острова след опустошителни бури
Град в Сицилия надвисна на ръба на голяма пропаст след активирането на свлачище. Над 1500 души бяха евакуирани от Нишеми след голямо срутване, предизвикано от силни бури.
Нишеми е 25-хиляден град с около 25 000 жители в южната част на Сицилия, е разположен върху плато, което според властите постепенно се срутва към равнината под него. Причината е натрупването на вода в подпочвените слоеве след интензивните валежи.
Бурята „Хари“ нанесе щети за 740 млн. евро в Сицилия
В понеделник италианското правителство обяви извънредно положение за Сицилия, Сардиния и Калабрия, където имаше мощни бури. Администрацията задели 100 милиона евро за първоначалните нужди. Но местните власти оценяват щетите на над 1 милиард.
През последните години екстремните климатични явления в Италия стават все по-чести.Редактор: Дарина Методиева
