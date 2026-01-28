Това Фридман, оцеляла от нацисткия концентрационен лагер "Аушвиц", се обърна към Бундестага (долната камара на германския парламент) по повод Международен възпоменателен ден в памет на жертвите на Холокоста. В речта си 87-годишната жена предупреди, че омразата и антисемитизмът трябва да бъдат преборени, предаде ДПА.

Фридман похвали усилията на Германия да се поучи от историята си, но посочи, че все още не са прави достатъчно.

"Неутралитетът спрямо омразата не е неутралитет - това е съгласие", подчерта Фридман. "Нека споменът доведе до отговорност. Нека отговорността доведе до действие. И нека действието гарантира, че "Никога повече" не е просто лозунг, а траен ангажимент", добави тя.

ЕС: Категорично осъждаме тревожното увеличаване на антисемитски прояви на насилие

В Бундестага се състоя възпоменателна служба, която почете освобождението на хората в нацисткия концентрационен лагер "Аушвиц" на 27 януари 1945 г. Около 6 милиона евреи са убити по време на Холокоста.

На събитието присъстваха германският канцлер Фридрих Мерц и президентът Франк-Валтер Щайнмайер заедно с председателя на Централния съвет на евреите в Германия Йозеф Шустер и оцелелите от Холокоста Шорлот Кноблох, Ева Сепеси и Роман Шварцман. Известният пианист Игор Левит, който е от еврейски произход, осигури музикалния съпровод.

Зловещо, жестоко, Аушвиц: Мълчанието на последните оцелели

В речта си председателят на Бундестага Юлия Кльокнер изрази съжаление, че омразата към евреите отново се разпространява свободно в Германия. Предвид историята на страната гражданите никога не трябва да остават безразлични към антисемитизма, настоя тя. "Като германци носим (...) специална отговорност да се противопоставим на възраждането на омразата към евреите", подчерта Кльокнер.

80 години по-късно: Международен ден в памет на жертвите на Холокоста

Фридман, която управлява профил в социалната мрежа TikTok за Холокоста заедно с внука си, разказа на депутатите за детството си в Аушвиц. "Предполагах, че всички еврейски деца ще бъдат изпратени на смърт", заяви Фридман. След като оцеляла в лагера, тя мислела, че никога повече няма да се страхува от еврейския си произход. "Антисемитизмът не е изчезнал - той се е адаптирал", подчерта тя, визирайки факта, че времената са се променили.

Редактор: Станимира Шикова