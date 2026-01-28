Агент на американските имиграционни власти е опитал да влезе в консулството на Еквадор в Минеаполис, докато там имало много еквадорски граждани. Той е бил спрян от служителите на дипломатическата мисия. Еквадор е изпратил остра протестна нота до американските власти, в която е поискал подобни инциденти да не се повтарят.

Опитът за нахлуване е станал по време на масова операция за депортиране, извършвана от 3 хиляди тежковъоръжени федерални агенти. Те пристигнали в Минесота по нареждане на президента Тръмп. Съгласно международното право, посолствата и консулствата на страните се смятат за суверенна територия на държавата.Те имат дипломатически имунитет срещу нерегламентирано нахлуване на правителствени агенти или служители на държавата-домакин.

Напрежение в Минесота: Щатските власти поискаха федералните агенти да бъдат изтеглени

Редактор: Ивайла Маринова