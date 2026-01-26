Снимка: БТА
Тръмп похвали действията на агентите и ги нарече "феноменални"
След седмици на напрежение и два смъртни случая, президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че може да изтегли агентите на гранична полиция от Минеаполис. Той обаче не уточни конкретен срок, но похвали действията на служителите и ги нарече "феноменални". Коментарите му идват, след като в събота агенти застреляха 37-годишен американски гражданин.
Белият дом отхвърли исканията за оставка на министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем заради действията на агентите на гранична полиция. В същото време се появиха и искания за импийчмънт на Ноем. Все повече сенатори - включително републиканци, обмислят да гласуват против бюджета на ведомството. Стрелбата, която беше записана на видео, е третата поредна в Минеаполис с участието на федерални агенти само този месец.
Федерални агенти застреляха още един човек в Минеаполис
„Ако целта е била да се постигне мир и сигурност, това прави точно обратното”, заяви кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей.
„Това, което се случва е ужасяващо. Много е плашещо. Мислите си - това може и на мен да ми се случи - да снимам депортация и в следващия момент да съм мъртъв”, заяви жител на града.
„Федерални агенти пребиха, а след това стреляха няколко пъти и убиха 37-годишния Алекс Джефри Прети, американски гражданин, жител на Минеаполис и медицинска сестра”, посочи сенаторът от Демократическата партия Тина Смит.
Протести срещу убийството на жена от имиграционни агенти обхванаха редица градове в САЩ
Министерството на вътрешната сигурност обяви, че агентите търсели мъж без документи, издирван за нападение, когато 37-годишният се приближил към тях с 9-милиметрово полуавтоматично оръжие, което било законно притежавано.
„Този човек отишъл и възпрепятствал правоприлагащите им операции и нападнал тези служители, носейки оръжие и десетки патрони, с желание да им нанесе вреда. Размахвайки го, възпрепятствал работата им” , заяви министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем.
Но на заснетите от стоящи наблизо хора, Прети въобще не е носел оръжие. Губернаторът на Минесота отново поиска федералните агенти да бъдат изтеглени от щата.
След второто убийство в Минеаполис: Въпреки ниските температури протестите продължават
„Призовавам всички американци да видят благоприличието, което този щат проявява. И ужасяващата жестокост, непрофесионализъм и абсолютна мерзост, които се приемат за това, което тези агенти правят по улиците ни”, заяви губернаторът на Минесота Тим Уолц.
В публикация президентът Тръмп обвини кмета на Минеаполис Фрей и губернатора Уолц в „подбуждане към бунт”.Редактор: Станимира Шикова
