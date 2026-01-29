В източната китайска провинция Фудзиен започва фестивалът на фенерите Маув Ей Мацу. Той представлява първото нематериално културно наследство на национално ниво, което свързва двата бряга на Тайванския проток. Събитието събира светлинни инсталации от континентален Китай и Тайван и позволява на хората от двете страни заедно да отбележат Пролетния фестивал.

Повече от 20 години районът Маув Ей и островите Мацу си разменят празнични фенери. Тази седмица 28 комплекта бяха изпратени към Мацу, където ще станат част от местното светлинно шоу. Фестивалът представя морската култура на Фудзиен, местния фолклор и културния обмен между Китай и Тайван.

През 2024 година събитието бе признато от ЮНЕСКО като част от световното нематериално културно наследство.

