-
Призрак на пътя: Младеж стряска шофьори с чаршаф и скафандър, приятелите му замерят колите с камъни
-
Спортни новини (28.01.2026 - късна)
-
"Нека споменът доведе до отговорност": Оцеляла от "Аушвиц" с реч пред Бундестага за Международния ден в памет на жертвите на Холокоста
-
Създадоха онлайн карта на близо 3600 народни читалища в цялата страна
-
Културен диалог: Дискусионен клуб продължава инициативата „Украинско-български преглед” от 1919 г.
-
Дигитален портфейл: Лична карта, книжка, дипломи - на едно място
Събитието е признато от ЮНЕСКО като част от световното нематериално културно наследство
В източната китайска провинция Фудзиен започва фестивалът на фенерите Маув Ей Мацу. Той представлява първото нематериално културно наследство на национално ниво, което свързва двата бряга на Тайванския проток. Събитието събира светлинни инсталации от континентален Китай и Тайван и позволява на хората от двете страни заедно да отбележат Пролетния фестивал.
Повече от 20 години районът Маув Ей и островите Мацу си разменят празнични фенери. Тази седмица 28 комплекта бяха изпратени към Мацу, където ще станат част от местното светлинно шоу. Фестивалът представя морската култура на Фудзиен, местния фолклор и културния обмен между Китай и Тайван.
Китай посреща Новата година с грандиозен фестивал на фенерите (ВИДЕО)
През 2024 година събитието бе признато от ЮНЕСКО като част от световното нематериално културно наследство.Редактор: Ивайла Маринова
Последвайте ни