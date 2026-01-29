Европейската комисия предложи днес промени във визовата политика на ЕС, част от които предвиждат въвеждане на възможност за ограничения при издаването на визи за граждани на страни, които проявяват враждебно поведение и с това създават заплахи за сигурността.

Тези мерки предвиждат отказ за издаване или ограничаване в броя на приеманите молби за виза.

САЩ спират обработката на имигрантски визи от 75 държави

Комисията предлага още промени при оценката за кои страни визите за ЕС да бъдат премахвани, по-задълбочено наблюдение над страните, за чиито граждани не се изисква виза, мерки срещу държавите, които отказват да приемат обратно своите граждани без право на престой в европейските страни.

ЕК предлага уеднаквяване на определенията в ЕС за подправяне на документи за пътуване и на налаганите при тези случаи наказания. До края на тази година се предвижда подаването на молби за виза да се прави само по електронен път и самите визи да станат изцяло електронни.

