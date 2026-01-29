-
„Челюсти”: Нов играч ли е в реалната политика Румен Радев
Проф. Михаил Константинов: Ограничаването на секциите в чужбина не е лишаване от право на вот
Людмила Илиева: Служебният премиер трябва да организира избори, а не да сключва обвързващи договори
Второ „да”: Мария Филипова е съгласна да поеме поста служебен премиер
Отстраниха Манол Пейков от заседанието на НС - залял квестор с вода (ВИДЕО)
Цветан Йоцов е новият зам.-директор на ГДНП
Представители на групата са готови с доклад, който ще представят в Брюксел
Съдебни решения, оповестявани избирателно, и липса на отчетност откроиха като проблем от „Обнови Европа” след посещението си у нас. Според евродепутатите актове на Темида стават публични, когато това е политически удобно.
След множество срещи в София с магистрати, журналисти и представители на граждански организации, те са готови с доклад, който ще представят в Брюксел. Документът ще отрази желанието на българите да живеят в демократична държава, в която върховенството на закона не само на думи.
„Имаме информация, че начинът, по който ще се проведат изборите, и фактът, че машините няма да се използват, са повече от притеснителни. Видяхме от Брюксел демонстрациите в България - това е ново нещо. Хората тук искат да живеят в демократична държава.
Надявам се да има честни и свободни избори”, заяви Валерия Хайер, „Обнови Европа”.
