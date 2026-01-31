Снимка: БТА
-
-
-
-
-
-
Демонстрации имаше още в Ню Йорк, Лос Анджелис, Чикаго и Вашингтон
Хиляди демонстранти изпълниха днес улиците на Минеаполис, а студенти от цялата страна също организираха протести с искане за изтегляне на агентите на имиграционните служби от щата Минесота. Демонстрациите са предизвикани след убийството на двама американски граждани там.
Студенти и преподаватели от Калифорния до Ню Йорк прекъснаха занятията си в национален ден на протест, който идва на фона на смесени послания от страна на правителството на президента Доналд Тръмп за това дали ще прекрати операцията си срещу нелегалната имиграция в Минеаполис. В рамките на тази операция Тръмп изпрати 3000 федерални служители в района на Минеаполис, които патрулират по улиците с предпазна екипировка и превишават пет пъти по численост личния състав на полицията на града.
Първи доклад: Двама федерални агенти са стреляли по Алекс Прети в Минеаполис
Протестирайки срещу методите, прилагани от Агенцията за имиграционен и митнически контрол (ICE), няколко хиляди души се събраха в центъра на Минеаполис въпреки минусовите температури, включително семейства с малки деца, възрастни двойки и млади активисти.
"На карта е заложена демокрацията в Минесота. Това е пълномащабна фашистка атака на нашето федерално правителство срещу гражданите", каза 65-годишната демонстрантка Ким.
Рок звездата Брус Спрингстийн се включи в протеста, качвайки се на сцена със залепен на китарата си лозунг: "Арестувайте президента". Той изсвири най-новата си песен - "Улиците на Минеаполис", написана по повод трагичната гибел на двама местни жители, убити от агенти на имиграционните служби.
Протести днес имаше на 250 места в 46 американски щата, включително в градове като Ню Йорк, Лос Анджелис, Чикаго и Вашингтон, съобщиха организаторите.Редактор: Дарина Методиева
