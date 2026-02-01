След завръщането си в Белия дом Доналд Тръмп концентрира все повече власт в собствените си ръце, взема еднолични решения във външната политика и поставя под въпрос дългогодишни съюзнически отношения. Последните му действия около Гренландия, както и създаването на т.нар. „Съвет за мир“, предизвикаха напрежение между САЩ и Европа. Паралелно с това вътрешните протести и икономическият натиск започват да влияят върху позициите му у дома.

Това коментира в предаването „На фокус“ носителката на наградата „Пулицър“, журналист и историк Ан Епълбаум от изданието The Atlantic.

Съветът за мир – частна структура под контрола на Тръмп

Апълбаум подчерта, че създаденият от Доналд Тръмп Съвет за мир не е официална международна организация и няма статут на държавна структура на САЩ. По думите ѝ всички международни договори и организации, към които Съединените щати се присъединяват, подлежат на ратификация от Сената – нещо, което в този случай не е направено и е малко вероятно да се случи.

По темата за напрежението около Гренландия Епълбаум отбеляза, че Тръмп временно е отстъпил от най-острите си заплахи, но това не означава, че се е отказал окончателно. Според нея настоящият американски президент не прави разлика между съюзници и противници – нещо без прецедент в предишни администрации.

"Дания е дългогодишен съюзник на САЩ с дълбоки военни и дипломатически връзки. Никога досега американски президент не е заплашвал съюзник по този начин“, каза Апълбаум.

Ан Апълбаум смята, че вторият мандат на Тръмп трябва да бъде сигнал за Европа да преосмисли мястото си в света. Според нея европейските държави трябва да засилят интеграцията помежду си и да работят по-тясно не само в рамките на ЕС, но и с партньори като Великобритания, Балканите и Молдова.

По повод участието на България и Унгария в Съвета за мир Апълбаум коментира, че това може да изглежда като отклонение от общата европейска линия, но значението на самия съвет все още е неясно. "България е много важен член на Европейския съюз и на европейската общност“., каза журналистът.

Украйна и войната с Русия

Според Апълбаум войната в Украйна ще приключи едва когато Русия признае Украйна като независима държава. „Руснаците трябва да разберат, че целта им да унищожат Украйна като държава не може да бъде постигната“, заяви тя.

Тя изрази опасения, че поведението на администрацията на Тръмп е насърчило Владимир Путин да продължи войната, с надеждата чрез преговори или натиск върху американския президент да постигне контрол над украински територии.

