Петгодишното момченце Лиъм Рамос, задържано от американските антиимиграционни власти, беше освободено заедно с баща си след вълна от обществено възмущение в Съединените щати. Случаят предизвика остра реакция, след като в медиите се разпространиха снимки на детето с шапка на анимационен герой, заобиколено от въоръжени агенти.

По данни на роднини на семейството, момченцето е било използвано като примамка от Агенцията за имиграционен и митнически контрол (ICE). Според тях детето е било задържано пред дома си с цел родителите му да се появят, за да го потърсят, и така да бъдат арестувани. От агенцията отричат обвиненията и твърдят, че действията им са били в рамките на закона.

След ареста Лиъм и баща му са били транспортирани на около 2000 километра от дома си и настанени в център за задържане в щата Тексас. Случаят стигна до съд, където федерален съдия излезе с остро критично решение към действията на властите и разпореди незабавното освобождаване на детето и баща му.

