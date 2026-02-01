Въпреки минусовите температури, хиляди колоездачи се събраха в Минеаполис в памет на Алекс Прети. Медицинският работник, който беше застрелян от антиимиграционните служби, бил голям привърженик на колоезденето.

„Всичко това е огромна болка и страдание. Но в същото време, никога не съм се гордял повече от това, че съм от Минесота”, каза Патрик Мур.

„Всеки един от нас можеше да бъде убит по този начин. Самият аз съм подал молба за разрешение да нося оръжие. Можеше да направят същото с мен. Затова съм тук, за да покажа подкрепата си", заяви Дерек Спаркс.

Реакцията на смъртта на 37-годишния мъж предизвика правителството на Доналд Тръмп да промени акцията си в Минесота. Проучване показа, че 65 процента от американците определят действията на властите срещу Прети като неоправдани. А над 70 процента смятат, че на щатските власти трябва да бъде позволено да направят свое независимо разследване.

Редактор: Дарина Методиева