Италианските власти откриха останки от древен римски товарен кораб на морското дъно по време на рутинна проверка край южното крайбрежие на страната, предаде агенция ДПА. Намерени са и няколко амфори.

Откритието е направено още в средата на миналата година, но е трябвало да се пази в строга тайна поради страх от плячкосване, според изявление на властите от тази седмица, предава БТА.

Вестник La Repubblica съобщава, че корабът датира вероятно от IV век, позовавайки се на експерти. Морският съд е тръгнал от Северна Африка и е превозвал в своите амфори гарум - подправка за сос на базата на ферментирала риба, която е била често срещана съставка в древноримската кухня.

През юни миналата година службите за спешна помощ са били на морски патрул край бреговете на град Галиполи, в южната част на региона Пулия, и са забелязали нещо необичайно на морското дъно. На инспекция са били изпратени водолази, които са попаднали на останките от античния товарен кораб.

Районът е под постоянно наблюдение от откриването му. През следващите месеци археолозите ще документират систематично останките и ще ги изследват допълнително. Тяхната работа би трябвало да предостави нова информация за търговските пътища, корабостроенето и движението на стоки в късната Римска империя. Те също така се надяват да възстановят амфорите. В същото време работата би трябвало да помогне за защитата на останките в дългосрочен план и да ги запази за по-нататъшни изследвания в бъдеще, допълва ДПА.

Редактор: Ина Григорова