-
Четири години в хижата без намеса на властта: Кой е пазил хората от „Петрохан“?
-
Приятелка на убития Ивайло Иванов: Той беше невероятен човек с изключително високи ценности
-
Иван Иванов: Случаят „Петрохан“ е разширено меланхолно самоубийство
-
Продължава разследването по случая „Петрохан”
-
Какви са впечатленията на хора, срещали рейнджърите от хижа „Петрохан”
-
Приятел на убития Дечо Василев: Той е споделял за заплахи към тях, че ще ги разстрелят
Това е най-тежкото наказание, което може да бъде наложено по спорния закон за националната сигурност на Китай
Съд в Хонконг наложи присъда от 20 години затвор на бившия продемократичен медиен магнат Джими Лай. Срещу 78-годишния издател, който има и британско поданство, бяха повдигнати две обвинения - в таен сговор с чужда държава и за разпространение на подривна информация. Присъдата беше наложена въпреки натиска от страна на САЩ, Великобритания и правозащитници за освобождаването му.
Това е най-тежкото наказание, което може да бъде наложено по спорния закон за националната сигурност, който според Китай е необходим за стабилността на Хонконг. Той беше наложен от Пекин след продемократичните протести през 2019 г., а самият Джими Лай бе един от най-големите критици на китайските власти.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни