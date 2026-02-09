Съд в Хонконг наложи присъда от 20 години затвор на бившия продемократичен медиен магнат Джими Лай. Срещу 78-годишния издател, който има и британско поданство, бяха повдигнати две обвинения - в таен сговор с чужда държава и за разпространение на подривна информация. Присъдата беше наложена въпреки натиска от страна на САЩ, Великобритания и правозащитници за освобождаването му.

Това е най-тежкото наказание, което може да бъде наложено по спорния закон за националната сигурност, който според Китай е необходим за стабилността на Хонконг. Той беше наложен от Пекин след продемократичните протести през 2019 г., а самият Джими Лай бе един от най-големите критици на китайските власти.

Редактор: Дарина Методиева