Кремъл заяви, че положението с доставките на горива в Куба е критично, предаде "Ройтерс".

Островната държава вече е въвела мащабни мерки за защита на жизненоважните услуги и за режим на горивата. Според Москва опитите на САЩ да "задушат" Куба чрез икономически натиск водят до множество трудности.

Кубинските власти представиха мерките си за справяне с кризата, като комунистическото правителство демонстрира твърда позиция срещу усилията на Вашингтон да прекъсне доставките на петрол за карибската страна.

Куба представи план за защита на основни обществени услуги и разпределение на горивата

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия води разговори с дългогодишния си партньор Хавана за намиране на решения на възникналите проблеми. Песков отговори на въпрос, свързан с информация за недостиг на авиационно гориво и дали това би могло да засегне руските туристи, които планират да напуснат Куба.

Редактор: Цветина Петкова