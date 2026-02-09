Снимка: iStock
Според Москва Вашингтон опитва да "задуши" острова чрез икономически натиск
Кремъл заяви, че положението с доставките на горива в Куба е критично, предаде "Ройтерс".
Островната държава вече е въвела мащабни мерки за защита на жизненоважните услуги и за режим на горивата. Според Москва опитите на САЩ да "задушат" Куба чрез икономически натиск водят до множество трудности.
Кубинските власти представиха мерките си за справяне с кризата, като комунистическото правителство демонстрира твърда позиция срещу усилията на Вашингтон да прекъсне доставките на петрол за карибската страна.
Куба представи план за защита на основни обществени услуги и разпределение на горивата
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия води разговори с дългогодишния си партньор Хавана за намиране на решения на възникналите проблеми. Песков отговори на въпрос, свързан с информация за недостиг на авиационно гориво и дали това би могло да засегне руските туристи, които планират да напуснат Куба.Редактор: Цветина Петкова
