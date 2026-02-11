Мъжът, който бе задържан във връзка с изчезването на 84-годишната Нанси Гътри - майка на известната телевизионна водеща Савана Гътри - е бил освободен, съобщават световните агенции.

Задържането е станало във вторник при рутинна проверка на пътя южно от Тусон, Аризона. Впоследствие органите на реда са претърсили имот в района на Рио Рико, но след разпита мъжът е бил пуснат на свобода.

Мъжът, идентифициран само като Карлос, заяви, че е напълно невинен. „Не съм направил нищо. Невинен съм”, каза той и добави, че дори не познава Савана Гътри или нейната майка. Към момента все още няма заподозрени.

Нанси Гътри изчезна от дома си в Тусон на 31 януари. Разследването на ФБР и местната полиция установи следи от кръв на верандата на къщата, които съвпадат с ДНК-то на жената. Смята се, че тя е била отвлечена против волята ѝ и е в опасност, тъй като не носи със себе си ежедневните си лекарства.

Припомняме, че новината за откриването на заподозрян дойде, часове след като ФБР разпространи видео с маскиран мъж. То е от охранителна камера в къщата на Нанси Гътри. Предполага се, че мъжът е участвал в похищението на жената.

В понеделник Савана Гътри каза, че цялото ѝ семейство вярва, че майка ѝ още е жива. Фамилията изрази готовност да плати откуп за връщането ѝ.

Редактор: Цветина Петкова