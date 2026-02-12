Лидерите на Европейския съюз обсъждат в белгийския замък Алден Бизен, как да се конкурират икономически с глобален съперник като Китай и по-малко надежден съюзник като САЩ. 27-те търсят начини да възстановят някогашната си водеща роля на фона на разпадане на основания на правила световен ред.

През последните две десетилетия растежът на ЕС е бил постоянно по-нисък от този на Съединените щати, като производителността и иновациите, особено в области като изкуствения интелект, са недостатъчни. ЕС в момента се бори с търговската война на Доналд Тръмп и най-новите заплахи за налагане на мита заради Гренландия, както и с китайските ограничения върху износа на критични минерали, от които 27-те държави членки на блока се нуждаят спешно.

Може ли да има обтягане на отношенията между САЩ и ЕС заради Гренландия



И тъй като ЕС се нуждае от по-голямо богатство, за да покрие разходите за декарбонизация и дигитализация и да укрепи отбраната си заради действията на Русия, блокът все повече осъзнава, че сега е моментът за действие. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който председателства срещите на върха на ЕС, очаква ползотворна обмяна на идеи в средновековния замък от ХVI век. Бившите италиански премиери Марио Драги и Енрико Лета, автори на два влиятелни доклада от 2024 г. за предизвикателствата пред конкурентоспособността на ЕС и неговия единен пазар, също са поканени да споделят своите виждания.

Докладът на Драги, който е бивш шеф на Европейската централна банка, е взет като модел, който ЕС трябва да следва, с поредица от предложения на Европейската комисия за финансиране, отбрана и намаляване на регулациите от септември 2025 г. Въпреки това, мозъчният тръст „Европейски съвет за иновации в политиката“, чиято обсерватория „Драги“ следи за изпълнението на 383-те му препоръки, заяви, че до януари тази година само 15% от тях са били изпълнени, а още 24% - частично изпълнени. Според него напредъкът е по-скоро постепенен, отколкото трансформационен.