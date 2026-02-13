Френската полиция простреля мъж на метри от Триумфалната арка в Париж. Той бил въоръжен с нож и се опитал да нападне служителите на реда.

Инцидентът е станал по време на традиционната церемония по подновяване на вечния огън под монумента. По първоначални данни нападателят атакувал полицаите с нож, като един от тях е получил сериозни наранявания. Според източници заподозреният е добре познат на полицията. Той е прострелян четири пъти - в областта на торса и крака, и е починал на място.

„След събитията, случили се на 13 февруари 2026 г. в Париж, Националната прокуратура за борба с тероризма пое фактите и откри предварително разследване”, се казва в официално изявление.

До момента няма данни за други пострадали.

Редактор: Ивайла Маринова