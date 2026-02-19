Иран издаде предупреждение за пилотите, ползващи въздушното пространство, за това, че в четвъртък възнамерява да изстреля ракети над южните си райони. Това показва сайтът на Федералната въздухоплавателна администрация на САЩ, цитиран от "Ройтерс". Тези дни Иран приключи учения на военноморските си сили в Ормузкия проток, а за днес са насрочени съвместни маневри с ВМС на Русия.

Предупреждението беше издадено на фона на засилено напрежение със САЩ, които разположиха военни кораби край бреговете на Ислямската република.

Какво е бъдещето на Иран след мащабните протести срещу режима?

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс каза, че Вашингтон обмисля дали да продължи с дипломацията, или да премине към други опции.

Редактор: Станимира Шикова