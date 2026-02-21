Американските разузнавателни агенции твърдят, че Китай тайно тества ново поколение ядрени оръжия и се стреми да модернизира радикално арсенала си, съобщава CNN, позовавайки се на информирани разузнавателни източници.

Според източници поне един таен тест е проведен през юни 2020 г. на полигона Лоп Нур, въпреки самоналожения мораториум върху ядрените опити от 1996 г. Служители на американското разузнаване смятат, че Китай разработва ракети с множество бойни глави и тактически ядрени оръжия с ниска мощност за потенциално използване в регионални конфликти, особено в сценарии за Тайван.

Тази модернизация доближава Пекин до нивото на Русия и САЩ и създава потенциални нови възможности за използване на ядрени оръжия в кризисни ситуации. Китайски представители отричат обвиненията, наричайки ги „политическа манипулация“ и „безпочвени“. В отговор на запитване на CNN, говорител на китайското посолство във Вашингтон заяви, че страната се придържа към политика срещу „пръв ядрен удар“ и мораториум върху тестовете.

Американски експерти смятат, че бързото разширяване и модернизация на ядрените сили на Китай демонстрира амбициите на Пекин за стратегическа конкуренция със САЩ и необходимостта да се гарантира надеждността на собствения арсенал.

Разкриването на подробности за тестовете през 2020 г. идва на фона на дипломатическите усилия на САЩ да ангажират Китай с нови споразумения за контрол на въоръженията и да ограничат ядреното разширяване.

Както съобщи УНИАН, Китай активно изгражда тайни ядрени комплекси в отдалечените планински долини на югозападната провинция Съчуан. Според в. „Ню Йорк таймс“, едно от ключовите места, което е привлякло вниманието, е долината Дзитун, където китайските инженери изграждат нови бункери и защитни насипи. Сателитните данни показват множество тръби, отразяващи боравене с високоопасни материали – вероятно производството на конвенционални взривни вещества, използвани като детонатори в ядрени бойни глави.

