Пикът на грипната вълна у нас вече е преминал, но кабинетите на общопрактикуващите лекари продължават да бъдат натоварени. Това заяви в ефира на „Твоят ден“ общопрактикуващият лекар д-р Слав Славов, който очерта актуалната картина на респираторните инфекции в страната.

По думите му през последните седмици се наблюдава отчетлив спад в случаите на грип. „Определено има спад в честотата на грипа. Пикът беше в края на миналия месец и началото на февруари. Все още има случаи, но те не са толкова много, колкото през предишните седмици или както беше миналата година“, посочи д-р Славов.

Той подчерта, че този сезон не се е стигнало до обявяване на епидемична обстановка и затваряне на училища – нещо, което отличава настоящата грипна вълна от предходни години.

Въпреки отстъплението на грипа, кабинетите не остават празни. На негово място се активизират други респираторни вируси. „Доста често имаме положителни тестове за COVID-19. Също така има респираторно заболяване и други вирусни единици. Искам да отбележа, че не всички хора се тестват, така че не можем със сигурност да дадем точна информация какви вируси циркулират в момента“, обясни лекарят. Според него реалната картина вероятно е по-широка от официалните данни именно заради ограниченото тестване.

На въпроса дали все още има струпване на пациенти д-р Славов отговори утвърдително. „Определено още има опашки. Има доста болни – не само от вирусни, но и от бактериални инфекции“, посочи той.

Той отправи апел към пациентите да продължат да бъдат отговорни. „Нека хората продължават да носят маска и да са отговорни не само за своето здраве, но и за това на околните. Това, че случаите намаляват, не означава, че грипът ще изчезне тази или следващата седмица“, твърди медикът.

По думите на д-р Славов грипът остава лесно разпознаваем по внезапното си начало. „Характерно за грипа е, че започва много рязко. Симптомите се развиват буквално за два-три часа от напълно здраво състояние. Почти винаги стартира с много висока температура, болки в тялото, ставите и мускулите, болки в гърлото, главоболие и други вирусни оплаквания“, обясни той.

Лекарят е категоричен, че при първи симптоми трябва да се потърси медицинска помощ. „Още при първите симптоми трябва да се свържете с лекар, защото първите часове са най-важни, за да може адекватно да се реагира. В момента на пазара в България има подходящи препарати, които, ако се започнат навреме, водят до доста по-леко протичане на грипа“, каза общопрактикуващият лекар.

Добрата новина според д-р Славов е, че през този сезон усложненията са по-редки. „Тази година грипът премина доста по-леко. Не знам дали това се дължи на по-добрата ваксинопрофилактика, но определено усложненията са по-малко, по-малко пациенти стигат до антибиотично лечение и хоспитализация“, посочи той.