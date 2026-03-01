Във втория ден на ескалацията Израел обяви, че операция „Ревящ лъв” продължава с масирани удари в „сърцето на Техеран”. Не стихва и иранският отговор. Ракети и дронове летят към цели в съседни държави. Жертви има в поне пет страни.



Последните данни от кризисния щаб към българското МВнР са за 1400 българи, които са на организирани екскурзии и са блокирани в горещата зона. Няма данни за пострадали наши сънародници.

Иран ще трябва да избира следващия си лидер в условия на война. Днешните бомбардировки бяха не по-малко тежки от вчерашните. Трудно е да се прецени как реагират гражданите на Иран на убийството на лидера. Вече се появиха кадри от няколко града, където хора празнуват, включително с разрушаването на статуи на Хаменей. Но също така имаше масови митинги на хора, които скърбят за аятолаха и подкрепят режима. Реалната картина се сглобява трудно, защото в страната няма интернет.

В Близкия изток има около 1400 български туристи, заминали с туроператори

Десетки ракети и дронове удариха сгради, свързани с правителството и армията в Техеран. Но атаки има на територията на цялата страна. Иран непрекъснато увеличава броя на жертвите, за които твърди, че са загинали в училище в град Минаб. Първоначално бяха 40, днес достигнаха 160.

А Израел обяви, че за една минута вчера са елиминирали 40 ирански командири. Сигурното е, че са били убити четирима от най-високопоставените хора в Иран. Освен върховния лидер, ударите са убили командира на Революционната гвардия, директора на Съвета по отбрана и министъра на отбраната.

„Във втория ден на операция „Ревящ лъв“ сме. Удряме иранския терористичен режим и премахваме дългосрочната екзистенциална заплаха за Израел. За 24 часа нанесохме тежки удари по командни центрове, противовъздушната отбрана и ракетния им арсенал“, каза Ефи Дефрин, бригаден генерал в армията на Израел.

Иран продължи да обстрелва държави в Персийския залив, които счита за съюзници на САЩ. Вашингтон съобщава за първи жертви – трима убити американски военни. Бахрейн обяви цивилни жертви – трима убити и 58 ранени. В Кувейт също има жертва. Дубай и Катар са обект на обстрел и свалят ирански ракети и дронове. Израел понесе втори тежък удар след взрива на ракета в Тел Авив снощи. Новото пряко попадение уби най-малко 9 души в градче на 20 километра от Йерусалим.

Президентът на Иран се закани, че отговорът им едва сега започва.

„Ислямска република Иран счита за свой дълг и законно право търсенето на справедливост и отмъщение срещу извършителите и поръчителите на това историческо престъпление“, каза президентът Масуд Пезешкиан.

Убийството на Али Хаменей предизвика бурна реакция на много места по света. Гневна тълпа опита да нахлуе в американското консулство в Карачи. Девет души са били убити в последвалите сблъсъци с полицията. Над хиляда души участваха в протестно шествие до американското посолство в Атина. Някои бяха иранци, но повечето – членове на Гръцката комунистическа партия. Те скандираха „убийци“ и бяха спрени от тежко екипирани полицаи пред посолството.

А по въпроса кой ще ръководи Иран след смъртта на Хаменей – засега това са тези трима души: президентът Масуд Пезешкиан, най-висшият магистрат Голам-Хосейн Мохсени, а от Съвета на пазителите беше излъчен аятолах Алиреза Арафи. Според източници от Иран изборът на нов върховен лидер трябва да стане буквално до дни..

Отговорът на Иран:

В Бахрейн, в района на столицата Манама, се съобщава за над 45 прихванати ракети. В Дубай – поражения по един от терминалите на летището. Останки от прихванат дрон паднаха върху луксозния хотел „Бурж ал Араб“. Изключително интензивният обстрел успя да пробие „Железния купол“ над Израел.

Актуална информация и от върховния представител за Газа Николай Младенов – към територията на Обединените арабски емирства са изпратени 165 балистични ракети, 2 крилати ракети и 541 ирански дрона. Резултатът – 152 от балистичните ракети са унищожени, двете крилати ракети също. При дроновете равносметката е 506 прихванати. Тези, които са успели да преминат през защитата, са взели три жертви, има и ранени.

Ормузкия пролив

Важен аспект на кризата е трафикът през Ормузкия пролив, през който минават 20% от целия суров петрол в света. Поне два танкера са били ударени от дронове в района на ключовия воден път. На единия има ранени сред екипажа. Капитани на танкери обявиха, че получават съобщения по радиото от Революционната гвардия на Иран, че проливът е затворен. Официално Иран не е обявявал такова нещо, но заради опасността стотици кораби са в режим на изчакване. Затварянето на пролива би предизвикало криза и скок в цената на петрола, смятат експерти.