Голяма група българи се оказа блокирана в Шри Ланка заради усложнената международна ситуация и проблемите с полетите. Марияна Георгиева описа в "Tвоят ден" по NOVA NEWS трудностите, с които се сблъскват сънародниците ни при завръщането си вкъщи.

"Не можем да напуснем. Намираме се на около 15 километра от Коломбо, за да сме по-близо до летището. Имаме насрочен полет на 8 март, но едва ли ще излетим. Обикаляме по офисите на авиокомпании, за да търсим билети, но такива няма. Билети няма. Подали сме искане за виза за Индия, за да можем, ако стигнем до Делхи - да успеем да се придвижим до Европа. Много трудно е да се издаде виза, а не знаем защо", разказа тя.

По думите ѝ сънародниците ни поддържат връзка с почетния консул Свилен Петров, който се опитва да помогне, но към момента "всичко е безуспешно". Марияна изрази безпокойство и от факта, че медицинските застраховки на групата в Шри Ланка изтичат.

Българи, блокирани в Близкия изток: Неизвестността ни притеснява, от дни сме със събрани куфари

Тя обясни, че сънародниците ни освободили хотела, в който били настанени, защото той ще бъде затворен. "Половината група трябва да търси нови хотели, а другата част продължава да търси самолетни билети. Наши туристически агенции също ни помагат, но засега нямаме успех", заяви тя.

И допълни: "Билетите са много скъпи. Има и спекула. Освен това не се знае дали полетите, за които взимаме билети - не са отменени. А освен това финансовите ни средства са ограничени и не знаем до кога ще можем да останем", подчерта Георгиева.

И изрази надежда, че българските власти ще им помогнат - не само на тях, но и на всички българи, които са блокирани в Шри Ланка, за да се приберат вкъщи.

Повече по темата гледайте във видеото.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Станимира Шикова