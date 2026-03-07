Към момента авиокомпанията Emirates планира да възобнови дейността си

Обединените арабски емирства временно спряха всички полети от и до Дубай, пише SkyNews.

Според "Ройтерс" причината е инцидент с паднали отломки след прехваната ракета в района на летището рано тази сутрин.

В публикация в X компанията призова пътниците да не се отправят към летището и увери, че безопасността на пътниците и екипажа е най-висок приоритет.

По-рано пресцентърът на Дубайските власти съобщи, че операциите на летището са били временно прекратени, но не предостави информация за причината. Според съобщения от пътници, по време на инцидента се е чул силен трясък, докато хората са се укривали.

Авиокомпанията Emirates уточни, че вече планира да възобнови дейността си. Пътници с потвърдени резервации за съботния следобед могат да се явят на летището, като авиокомпанията ще продължи да следи ситуацията.

В момента Emirates изпълнява ограничени полети от Дубай и Абу Даби през специално определени безопасни въздушни коридори. Компанията подчерта, че сигурността на пътниците и екипажа няма да бъде компрометирана.

