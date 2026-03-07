Обединените арабски емирства временно спряха всички полети от и до Дубай, пише SkyNews.

Според "Ройтерс" причината е инцидент с паднали отломки след прехваната ракета в района на летището рано тази сутрин.

В публикация в X компанията призова пътниците да не се отправят към летището и увери, че безопасността на пътниците и екипажа е най-висок приоритет.

All flights to and from Dubai have been suspended until further notice.



⚠️Please do not go to the airport.



Emirates will share updates when available. We would like to thank our customers for their understanding and patience.



The safety of our passengers and crew is our… pic.twitter.com/6NhEajVslU — Emirates Support (@EmiratesSupport) March 7, 2026

По-рано пресцентърът на Дубайските власти съобщи, че операциите на летището са били временно прекратени, но не предостави информация за причината. Според съобщения от пътници, по време на инцидента се е чул силен трясък, докато хората са се укривали.

Авиокомпанията Emirates уточни, че вече планира да възобнови дейността си. Пътници с потвърдени резервации за съботния следобед могат да се явят на летището, като авиокомпанията ще продължи да следи ситуацията.

В момента Emirates изпълнява ограничени полети от Дубай и Абу Даби през специално определени безопасни въздушни коридори. Компанията подчерта, че сигурността на пътниците и екипажа няма да бъде компрометирана.

