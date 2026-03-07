Поглед към Германия, където затягат контрола за получаване на социални помощи. В Бундестага беше прието решение новото „базисно социално подпомагане“ да влезе в сила от 1 юли.

Промените ще засегнат над пет милиона души.

Депутат в Бундестага обясни, че промените няма да засегнат тези, които спазват правилата, а тези, които ги нарушават. След разгорещени дебати се стигна до следните решения:

→ Разумните разходи за наем и отопление ще продължат да бъдат изплащани. Новото е, че всеки, който живее в жилище, което е твърде голямо или твърде скъпо, ще трябва да премести по-бързо от планувания досега гратисен период от година. Изключение има само за семейства с деца.