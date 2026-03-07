Снимка: iStock
-
„Ничия земя“: На ринга с дрогата (ВИДЕО)
-
Как живеят хората в село Круша след приемането на еврото
-
Христофор Караджов: Една сухопътна операция на САЩ в Иран ще бъде политическо самоубийство за Тръмп
-
Спортни новини (07.03.2026 - обедна)
-
Протест и блокада заради високите сметки за ток в Силистра
-
Борисов: Сменили са шефа на НАП, явно има огромно значение за честността на изборите
Мерките целят да бъде увеличен натискът за започване на работа
Поглед към Германия, където затягат контрола за получаване на социални помощи. В Бундестага беше прието решение новото „базисно социално подпомагане“ да влезе в сила от 1 юли.
Промените ще засегнат над пет милиона души.
Депутат в Бундестага обясни, че промените няма да засегнат тези, които спазват правилата, а тези, които ги нарушават. След разгорещени дебати се стигна до следните решения:
→ Разумните разходи за наем и отопление ще продължат да бъдат изплащани. Новото е, че всеки, който живее в жилище, което е твърде голямо или твърде скъпо, ще трябва да премести по-бързо от планувания досега гратисен период от година. Изключение има само за семейства с деца.
Проверки в Германия: Установена е експлоатация на чуждестранни работници и злоупотреба със социални помощи
→ В бъдеще на тези, които не се явяват на срещи в агенцията по труда, може основната социална помощ да бъде директно намалена с 30% т.е. с около 169 евро на месец. Това намаление може да бъде в сила до три месеца. Това важи и за получатели на помощи, които са се отказали от програми за обучение или не са кандидатствали за работа.
Но неявяване три пъти в бюрото по труда, означава край на помощта от държавата, включително плащането на наем. Отпадането на помощта за наем не важи в случаите, ако други членове на семейството, като например деца, живеят в същия апартамент.
С всички тези мерки трябва да бъде увеличен натискът за започване на работа.
Последвайте ни