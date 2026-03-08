Снимка: Стопкадър
Причините за инцидента се изясняват
Мощен взрив разтърси района около американското посолство в Осло, Норвегия, в последните часове. По първоначална информация щетите са минимални и няма данни за пострадали граждани.
Причините за инцидента се изясняват, като властите разследват откъде е дошъл взривът и защо точно това място е било засегнато.
Редактор: Ралица Атанасова
