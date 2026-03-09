Министерството на здравеопазването на Бахрейн съобщи, че 32 цивилни са били ранени при иранска атака с дронове на остров Ситра, южно от столицата Манама, съобщи ДПА. Всички пострадали са бахрейнски граждани. Сред тях има и деца, а четирима са в сериозно състояние.

Министерството на вътрешните работи на Бахрейн по-рано съобщи в платформата Х, че няколко сгради също са повредени в резултат на нападението. В неделя министерството заяви, че „иранската агресия безразборно атакува цивилни цели“.

Силни експлозии разтърсиха района около посолството на САЩ в Багдад

През изминалата седмица Иран извърши нападения на много места в Близкия изток в отговор на въздушните удари на САЩ и Израел в Иран. Цел на иранските атаки бяха както американски военни бази, така и цивилни цели като летища и жилищни сгради. За ирански удари се съобщава в десетина арабски държави, като страните от Персийския залив, включително Обединените арабски емирства, Кувейт и Катар, съобщават за особено висок брой инциденти.

Гъст дим се издига над водещата петролна рафинерия в Бахрейн, Бапко, съобщава "Ройтерс". Тя е ключов обект в енергийния сектор на страната.

Редактор: Дарина Методиева