Това заяви министърът на отбраната Пийт Хегсет на пресконференция
Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че днес атаките срещу Иран ще се засилят и ще включват най-тежките удари от началото на войната, започната от Вашингтон преди десет дни.
„Днес отново ще бъде най-интензивният ни ден на удари на територията на Иран”, каза Хегсет на пресконференция в Пентагона.
Очаквайте подробности!“
Редактор: Мария Барабашка
Източник: БГНЕС
