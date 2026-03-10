Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че днес атаките срещу Иран ще се засилят и ще включват най-тежките удари от началото на войната, започната от Вашингтон преди десет дни.

„Днес отново ще бъде най-интензивният ни ден на удари на територията на Иран”, каза Хегсет на пресконференция в Пентагона.

Очаквайте подробности!“

Редактор: Мария Барабашка