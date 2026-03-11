Снимка: iStock
Стихията нанесе материални щети, съобщава се и за ранени
Опасни бури връхлетяха части от Съединените щати. Те донесоха със себе си торнадо и градушка с размери на бейзболни топки. В момента бурите се придвижват на изток, като основните опасения са от внезапни наводнения и силни ветрове.
Огромно торнадо премина през района на Канкаки, щата Илинойс, във вторник вечерта. От подобни стихии бяха засегнати и други градове, докато мощната буря постепенно се придвижи към северните части на щата Индиана.
Мощна буря с торнада и стотици гръмотевици удари Оклахома (ВИДЕО)
"Има район, в който са засегнати много домове и предприятия. Електропроводи са прекъснати навсякъде. Засега има съобщения за няколко души с леки наранявания, но щетите по домовете са значителни", заяви шерифът на окръг Нютън Шанън Котран.
Освен торнада, бурите донесоха и силна градушка. В Илинойс са регистрирани ледени късове с диаметър над 12 сантиметра, което може да постави нов рекорд за щата.
Торнада и силни бури в САЩ: Изкоренени са дървета, хиляди са без ток, има загинали (ВИДЕО+СНИМКИ)
В Тексас също падна едра градушка, като на места тя достигна размери на бейзболни топки. През щата е преминало и поне едно торнадо, а десетки хиляди домакинства останаха без електричество.Редактор: Станимира Шикова
