Опасни бури връхлетяха части от Съединените щати. Те донесоха със себе си торнадо и градушка с размери на бейзболни топки. В момента бурите се придвижват на изток, като основните опасения са от внезапни наводнения и силни ветрове.

Огромно торнадо премина през района на Канкаки, щата Илинойс, във вторник вечерта. От подобни стихии бяха засегнати и други градове, докато мощната буря постепенно се придвижи към северните части на щата Индиана.

"Има район, в който са засегнати много домове и предприятия. Електропроводи са прекъснати навсякъде. Засега има съобщения за няколко души с леки наранявания, но щетите по домовете са значителни", заяви шерифът на окръг Нютън Шанън Котран.



Освен торнада, бурите донесоха и силна градушка. В Илинойс са регистрирани ледени късове с диаметър над 12 сантиметра, което може да постави нов рекорд за щата.

В Тексас също падна едра градушка, като на места тя достигна размери на бейзболни топки. През щата е преминало и поне едно торнадо, а десетки хиляди домакинства останаха без електричество.

Редактор: Станимира Шикова