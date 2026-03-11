Видео, за което се твърди, че показва падането на иранска ракета върху начално училище в град Минаб, Южен Иран, се разпространява в социалните мрежи от 5 март. В публикацията се вижда ракета, която след кратък полет започва да криволичи и пада.

Към видеото се твърди, че то е „доказателство, че нападението срещу девическо училище в Минаб, при което според местните власти са загинали 175 ученички, е причинено от неуспешно изстрелване на иранска ракета, която е ударила сградата“.

Клипът е разпространен от Александър Оскар – бивш председател на организацията на евреите в България „Шалом“. Още на 1 март той публикува същото твърдение в социалните мрежи, но без видеоматериал.

Публикациите са споделени и от няколко фейсбук страници, сред които „НЕГЕВ – Организация на приятелите на Израел в България“ с над 1400 последователи и „Атлантици против хибридната война“ с повече от 13 000 последователи. Видеото се разпространява и в групите „Политиката по света и у нас!“, „Безумието на едно управление“, „ДА СПРЕМ Червената ЧУМА“, „Българи за свободна Украйна!“ и „Президентска Република“, където потенциално е достигнало до над 140 000 потребители.

Сред споделянията се откроява и един и същ профил, който публикува видеото в няколко различни групи.

Проверка на Factcheck.bg установи, че видеото с падащата ракета се появява за първи път в социалните мрежи на 2 март и е заснето в провинция Хамедан в Северен Иран.

Атаката срещу началното училище, за която се прави връзка във публикациите, е станала два дни по-рано – на 28 февруари, в град Минаб, разположен в южната част на страната. Разстоянието между Минаб и Хамедан е около 1500 километра.

От кадрите във видеото не се виждат взрив или черен дим при падането на ракетата.

Клипът се разпространява в социалните мрежи основно от чуждестранни профили, които изрично посочват, че е заснет именно в Хамедан. Това е потвърдено и от екипа на Geoconfirmed – организация, специализирана в локализиране и верифициране на визуално съдържание.

Към момента няма надеждни доказателства, че ударът по училището е причинен от ракета, изстреляна от Иран. Техеран твърди, че става дума за целенасочена атака от страна на Израел и САЩ. Израел отхвърля обвиненията, като заявява, че израелските въоръжени сили не са провеждали операции в тази част на Иран по това време. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също отрича подобно твърдение, подчертавайки, че американските военни „не биха таргетирали училище нарочно“.

Разследване на The New York Times, публикувано на 5 март, обаче предполага, че най-вероятно става дума за удар на американската армия. Изданието анализира видеозаписи и снимки от първите минути след инцидента и посочва, че сградата на училището изглежда е ударена едновременно с други обекти от близката военна база. Според анализа пораженията показват поредица от прецизни удари, което прави малко вероятно щетите да са причинени от една единствена ракета.

Военната операция срещу Иран започва в ранните часове на 28 февруари, когато Израел и САЩ нанасят удари по военни и цивилни обекти в различни части на страната. При атаките са убити редица високопоставени представители на иранската власт, включително върховният лидер Али Хаменеи. Като причина за операцията е посочена „заплаха“ от страна на иранския режим за САЩ и Израел.

В отговор Иран предприема ракетни удари срещу Израел и други държави в региона.

Най-смъртоносният инцидент до момента остава атаката срещу начално училище в Минаб на 28 февруари. Тъй като учебната седмица в Иран започва в събота, училището е било отворено. Според местните власти жертвите са над 168 души, повечето от които деца на възраст между 7 и 12 години.

Анализ на сателитни снимки на Al Jazeera показва, че училището е ясно отделено от намиращата се наблизо военна база. На кадрите се вижда, че още през 2016 г. около сградата са изградени защитни стени, а в комплекса има и клиника, също отделена със стени.

Според изданието училището в Минаб не е единственото, разположено в близост до бази на Иранската революционна гвардия. Подобни училища се водят институции с нестопанска цел и обучават предимно децата на военнослужещи, но също и на цивилни семейства.

The Guardian също потвърждава, че през последните години училището не е използвано за военни цели. Сградата е била изолирана от военната база, а цветните ѝ фасади и детската площадка ясно се виждат на сателитни снимки.

NPR съобщава за повече от един удар в комплекса около училището. Джефри Луис, професор в колежа Мидълбъри и експерт по сателитни изображения, твърди пред изданието, че атаката е целенасочена, тъй като почти всички сгради в комплекса са ударени. Според него е възможно нападението над училището да е грешка, породена от остаряла информация на разузнаването.

Местоположението на училището и произходът на родителите на децата не могат да бъдат легитимно оправдание за удара. Според международното право военните престъпления включват „убийства, мъчения, грабеж или целенасочена атака спрямо цивилно население, хуманитарни работници, религиозни или образователни институции и болници“.

Световни организации като ООН и Юнеско осъдиха остро нападението над училището в Минаб и призоваха за разследване.

