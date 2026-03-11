Румънското правителство нямаше политическата смелост и обществената подкрепа да откаже на САЩ. Предстои да видим какво ще реши парламентът в страната. Това заяви бившият заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS по повод искането на САЩ да използват румънски бази за военни операции в Иран.

"Трябва да отчитаме и факта, че от иранска страна беше заявено, че всички страни, от чиято територия излитат самолети или които помагат за атаките срещу него, ще бъдат считани за легитимна цел. От тази гледна точка безспорно Румъния влиза в тази категория", коментира Кючуков.

По думите му засега по-скоро няма основание да се очаква, че има пряк риск за европейските страни, но ситуацията ескалира. "Конфликтът в Близкия изток се разраства, въпросът е каква ще бъде неговата динамика", каза той.

Бившият заместник-министър на външните работи коментира и ситуацията в ключовия Ормузки проток. "Има информация за разполагане на мини. Т я идва от страна на американското разузнаване . Досега все още няма официално потвърждение за това, но от друга страна постъпиха потвърждения за ударени ирански кораби. Тепърва ще видим дали реално има мини. Ако бъде миниран Ормузкият проток, това би означавало много продължителен проблем за корабоплаването там и трафика на нефт от Персийския залив към света", посочи Кючуков.

"В по-широк план Иран успя да превърне един регионален конфликт в глобален енергиен шок. Техеран трудно опазва собствената си територия, но запазва възможността да нанася щети на атакуващите го", каза още той.

