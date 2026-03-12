Експлозии са регистрирани в центъра на Дубай, като една от тях е била много силна, съобщи кореспондент на AFP в четвъртък.

Иран продължава своята военна кампания срещу страните от Персийския залив като ответна реакция на ударите на САЩ и Израел.

Журналистът предава, че малки облаци дим се издигат над жилищен квартал, което подсказва, че взривовете имат и последствия - вероятно щети по инфраструктурата.

Нови експлозии в Дубай, Катар и Бахрейн

Малко по-рано няколко големи банки призоваха служителите си да не посещават офисите в Дубай, след като Иран даде сигнал за готовност да насочва атаки срещу икономически центрове в Близкия изток и финансови институции, свързани със Съединените щати. Решението идва след нощна атака срещу банка в Иран.

А вчера два дрона паднаха в района на международното летище в Дубай, при което пострадаха четирима души. Властите съобщиха, че при инцидента двама граждани на Гана и един гражданин на Бангладеш са получили леки наранявания, а един индиец е пострадал по-сериозно. Въпреки случилото се, въздушният трафик на летището се извършваше нормално.

Редактор: Цветина Петкова