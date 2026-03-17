В малкото нидерладско село Волендам, 85-годишната Ани пази традициите живи. В региона, известен с традиционните си носии, тя продължава да ги носи всеки ден.

Женският костюм включва бяла дантелена шапка, черно яке, къс шал, престилка, дълга пола, колие с червени коралови мъниста и черни обувки без връзки.

До 60-те години на миналия век почти всички във Волендам са се обличали по този начин. Но когато хората започнали да работят извън селото, ръчно изработените дрехи постепенно станали непрактични. Ани виждала как приятелките и сестрите ѝ предпочитат модерното облекло.

Днес, макар и една от последните, жената продължава да пази с гордост традициите на родния си край.

