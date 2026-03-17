Снимка: iStock
Поклонническият 82-километров маршрут връща фокуса към историята
Всяка година на 17 март цял свят празнува Деня на Свети Патрик - от оцветяването на река Чикаго в зелено до паради в Дъблин, Ню Йорк, Сидни, Париж, Мюнхен и др. В Северна Ирландия обаче има по-тих начин да се отбележи събитието - ходене пеша по Пътя на светеца, разказва "Би Би Си".
Снимка: iStock
Пътят на Свети Патрик е 82-километрова пешеходна пътека, която се простира от Арма до Даунпатрик, като свързва места, които са били част от живота на Патрик. Тя завършва там, където светецът е погребан. Докато голяма част от света празнува Деня на Свети Патрик с шумни партита, този маршрут проследява пейзажите, където се е разиграла истинската история на светеца, покровител на Ирландия.
Създаден през 2015 г., Пътят на Свети Патрик е вдъхновен от испанския Камино де Сантяго. „Първоначалната идея дойде от човек на име Ал Греъм, който беше изминал Камино и предложи да създадем нещо подобно в Ирландия“, разказва Тим Кембъл.Той е директор на Центъра „Свети Патрик“ в Даунпатрик. „Денят на Свети Патрик е едно от най-големите културни събития в света, но често самият Патрик се губи в веселбата. Нашата цел е да върнем Свети Патрик в Деня, посветен на него, да свържем отново празника с историята", допълва той.
Човекът отвъд легендите
Светецът e много по-сложна фигура, отколкото разказват познатите легенди. Първата изненада е, че той не е бил ирландец. Роден в Римска Британия в края на IV век, той е отвлечен като тийнейджър от ирландски нашественици и продаден в робство. След това бяга във Франция, а по-късно се завръща в Ирландия като мисионер.
За бившия кореспондент на "Би Би Си" Мартина Парди, която стана монахиня и сега е водач по пътя на светеца, точно необикновеният живот на Патрик продължава да го прави актуален и днес. „Историята на Патрик е болезнено съвременна“, казва тя. „Той e бил млад мъж, отведен в робство, разселен и жертва на трафик. Когато хората чуят думите му – „Не съм перфектен, обърках нещата“, те разпознават себе си в него. Неговата история е не просто част от миналото, тя е позната и на хората днес", казва още Мартина.
По стъпките на Патрик през Северна Ирландия
Един от най-ранните последователи на Патрик е вождът Дейр, който му предоставя земя за построяване на църква на хълм точно извън Арма.
Снимка: iStock
Маршрутът започва оттам - в малък град, където две катедрали „Свети Патрик“ – едната римокатолическа и едната на Ирландската църква, се намират на по-малко от половин миля една от друга на противоположни хълмове. Това е своеобразно архитектурно напомняне за разделената история и споделеното наследство на Ирландия. Оттам маршрутът се промъква на юг през овощни градини, известни с пикантния си сайдер и ябълковите пайове, преди да премине през Банбридж - някогашен център на тъкането на лен. Следва дълъг, лек участък по канала Нюри до едноименния град. Неговият герб изобразява Патрик, обграден от тисови дървета, за които се твърди, че е засадил над река Кланри. Голяма част от този пейзаж се намира близо до границата с Република Ирландия.
„Пътят на Свети Патрик се превърна в един от ключовите стълбове на туризма в Северна Ирландия. Той се намира на пресечната точка на вярата, историята, културата, пейзажа и изграждането на мир и не принадлежи към една общност или традиция", обяснява Кембъл.
От Нюри маршрутът следва тихи селски пътища до езерото Карлингфорд. На бреговете му се намира Ростревор - красив крайбрежен град, заобиколен от планините Морн и известен като родното място на Робърт Рос. Той е британският генерал-майор, който опожарява Белия дом по време на Войната от 1812 г. Ростревор е бил и любимо място за отдих на родения в Белфаст писател К. С. Луис, който намира вдъхновение за Нарния в заснежените планини Морн.
Твърди се, че в планините Патрик е проповядвал на местните общности.
След това маршрутът се спуска през великолепните букови алеи на горския парк Толимор, познат на милиони като място за снимки на „Игра на тронове“.
Снимка: iStock
По-нататък пътят продължава към морския курорт Нюкасъл, където пясъчен плаж и ресторанти с морски дарове предлагат по-спокоен завършек на деня.
Последният участък води навътре в сушата към Даунпатрик, където се смята, че Патрик е погребан в земите на катедралата в Даун под обикновена гранитна плоча, на която е издълбана една-единствена дума: Патрик. Той умира на 17 март - в християнската традиция денят на смъртта на светеца бележи влизането му във вечния живот.
Снимка: Катедралата в Даун в Даунпатрик, iStock
Повече от историята на Патрик е разказана чрез серия от интерактивни дисплеи в модерния център „Свети Патрик“ от стъкло и гранит. Тук познатите легенди бързо изчезват. Освен, че Патрик не е бил ирландец, става ясно, че никога не е бил официално канонизиран. В ранната църква светците са били признавани чрез преданията на народа, а не чрез процес. Също така се разбира, че в Ирландия никога не е имало змии, които да бъдат прогонвани.
Значението на Патрик, казва Кембъл, се крие в нещо далеч по-фундаментално от мита. „Писаната история на Ирландия започва със собствените думи на Патрик. Той не просто е донесъл християнството на острова, той е записал неговата история", допълва експертът.
От Ирландия към света
История на Патрик в крайна сметка се разпространява далеч отвъд Изумрудения остров. Най-ранните документирани чествания на Деня на Свети Патрик са се състояли не в Ирландия, а в колониална Америка, в градове като Бостън и Ню Йорк. Тогава хората от ирландски произход са се събирали, за да отстояват своята идентичност в колониалното общество.
Към средата на XVIII век парадите за Деня на Свети Патрик придобиват политическо значение, използвайки се в кампании за набиране на персонал първо за британската армия, а по-късно, по време на Американската война за независимост, за революционните сили.
Ирландската идентичност все повече се свързва с идеите за свобода и съпротива, а Патрик се очертава като символична фигура за мигрантските общности, търсещи видимост и принадлежност.
Последвайте ни