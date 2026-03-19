Най-малко 11 заподозрени престъпници са били убити в Северно Мексико, съобщиха в четвъртък военноморските сили на страната. Това се е случило по време на операция по сигурността, насочена към резиденция, свързана с фракцията "Лос Майос" от влиятелния картел "Синалоа", съобщава "Ройтерс".

Военноморските сили заявиха, че техният екип е бил нападнат след пристигането си на мястото в щата Синалоа, след което „в съответствие със законовата рамка са отблъснали нападението“.

Длъжностните лица не са идентифицирали никого, загинал при операцията.

По време на операцията военноморските сили са окрили и дъщерята на криминален бос. Тя обаче е освободена, след като е установено, че няма връзки с престъпната дейност.

Иззети са мощни и тактически оръжия.

Миналия месец, друга мексиканска военна операция уби Немесио Осегера, известен още като Ел Менчо, лидерът на картела „Ново поколение“ в Халиско, по време на операция в щата Халиско.

