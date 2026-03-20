Обединеното кралство одобри използването на своите бази от САЩ за нанасяне на удари по ирански обекти, насочени към Ормузкия проток, съобщи "Би Би Си".

"Даунинг стрийт" преди това разреши на американските сили да използват британски бази за операции, целящи да предотвратят изстрелването на ракети от Иран, които биха могли да изложат на риск британските интереси или човешки животи.

Великобритания позволи на САЩ да използват нейни военни бази за обстрел на Иран

По време на среща днес двете страни се споразумяха, че използването на британски бази от САЩ вече може да бъде разширено и да включва защита на кораби в Ормузкия проток.

Обединеното кралство все още няма да участва пряко в ударите, а британските власти заявиха, че „принципите, залегнали в подхода на Обединеното кралство към конфликта, остават същите“. Говорител на "Даунинг стрийт" заяви, че министрите са се споразумели днес, че базите вече могат да се използват за „американски отбранителни операции“, насочени към „възможности, използвани за атакуване на кораби в Ормузкия проток“. Те добавиха, че „министрите са подчертали необходимостта от спешна деескалация и бързо разрешаване на войната“.

