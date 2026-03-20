Ракетата "Артемис II SLS" (Space Launch System) на НАСА и космическият кораб "Орион" пристигнаха на стартовата площадка 39B в петък след 11-часово пътуване от сградата за сглобяване на превозни средства в Космическия център "Кенеди", Флорида, съобщи агенцията.

Crawler-Transporter 2 превози напълно сглобените SLS и Orion, поставени върху мобилната стартова платформа.

Сега, след като ракетата вече е на площадка 39B, екипите на НАСА се подготвят за финалния етап от дейностите преди старта. Агенцията посочи, че изстрелването ще се случи най-рано на 1 април. Възможно е то да бъде удължено до 6 април.

„Артемис II“ – първата крачка към завръщането на човека на Луната

Командирът на "Артемис II" Рийд Уайзман, пилотът Виктор Гловър и специалистът по мисията Кристина Кох от НАСА, заедно със специалиста по мисията Джереми Хансен от Канадската космическа агенция, ще предприемат 10-дневно пътуване около Луната и обратно.

Като част от златна ера на иновации и изследвания, "Артемис" II е още една стъпка към нови пилотирани мисии на американците до повърхността на Луната. Целта е на спътника на Земята да бъде изградена космическа станция, наречена Lunar Gateway, където астронавтите ще могат да живеят и работят. Плановете са това да помогне на агенцията да се подготви за изпращане на астронавти до Марс.