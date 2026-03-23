Управляващото движение „Свобода“ на премиера Роберт Голоб печели парламентарните избори в Словения с минимална разлика пред опозиционната Словенска демократическа партия (СДП) на Янез Янша. Това сочат окончателните резултати, предаде специалният пратеник на БГНЕС в Любляна Димитър Русков.

При преброени 99,85% от гласовете формацията на Голоб получава 28,62% и 29 мандата в 90-местния парламент.

СДП остава непосредствено зад нея с 27,95% и 28 места, като разликата между двете партии е едва няколко хиляди гласа.

На трето място се нарежда коалицията НСи/СЛС/Фокус с 9,29% и 9 депутати. Следват социалдемократите (СД) и партията Демократи с по 6,70% и по 6 мандата. В парламента влизат още коалицията Левица/Весна с 5,58% и 5 места, както и „Ресни.ца“ с 5,53% и 5 депутати.

Резултатът потвърждава изключително оспорвана надпревара между двете водещи политически сили и прави съставянето на правителство зависимо от сложни коалиционни преговори.

Лидерът на СДП Янез Янша заяви след изборния ден, че партията му няма да подкрепи съставянето на нестабилен кабинет.

„Няма да правим компромис със слаби управления. Ние можем да изчакаме, въпросът е дали страната може да си го позволи“, посочи Янша.

От своя страна премиерът Роберт Голоб благодари на избирателите и подчерта, че страната трябва да „продължи напред“.

„Дадохте гласа си за демокрацията. Всички заслужаваме бъдеще, независимо за кого сме гласували“, заяви той.

Очакват се коалиционни преговори, които ще определят бъдещото управление на страната.

