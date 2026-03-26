Първата дама на Съединените щати Мелания Тръмп откри срещата на Глобалната коалиция „Заедно изграждаме бъдещето”, придружена от хуманоиден робот. Сред гостите на събитието бяха първи дами от различни държави, включително съпругата на френския президент Брижит Макрон.

Роботът се представи пред аудиторията като „Фигура 3” и обясни, че е създаден в Америка. Той се определи като хуманоид и демонстрира възможностите на новите технологии, които ще бъдат част от инициативата.

От Белия дом съобщиха, че програмата ще осигури достъп до високотехнологични решения, включително изкуствен интелект.

Редактор: Мария Барабашка